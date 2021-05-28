بحلول نهاية عام 2021 :اقتطاع 1.3 مليون موظف في شركة لانديني

ذ (أنسامد) - مايو 28 - روما - يؤكد التقرير الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021 ، الصادر عن Confindustria and Cerved ، بالتعاون مع Intesa Sanpaoloان هناك أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة لخطر حقيقي بالتخلف عن السداد في الأشهر الـ 12 المقبلة بين الشركات التي تنظم المعارض والمؤتمرات.



وفقا للتقرير من المرجح أن تفشل 40٪ من المطاعم (17.3٪ قبل كوفيد) مع وجود فجوات واسعة بين تلك الموجودة في الشمال الشرقي وتلك الموجودة في الجنوب (50.9٪) ".



ينبثق منش". "ثلث الفنادق معرضة للخطر ، مع وجود فجوات واضحة بين الشمال الشرقي (20.7٪) ومناطق أخرى ، بحد أقصى 46.6٪ في الجنوب".



في القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد "28٪ من الشركات معرضة للخطر و 36.5٪ في الجنوب" سيكون فقدان الوظائف لجميع الشركات الإيطالية (ليس فقط الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن أيضًا الشركات الصغيرة والكبيرة) ، بين ديسمبر 2019 ونهاية عام 2021 ، ما يقرب من 1.3 مليون وحدة ، أي ما يعادل 8.2 ٪ من إجمالي 16 مليون موظف .



يؤكد التقرير"الخروج المحتمل من السوق لعدد كبير من الشركات وتقليص حجم مبيعات العديد من الشركات الأخرى ، سيكون له تداعيات حتمية أيضًا على مستوى الاستثمارات. وفقًا للتقديرات .



في الواقع ، يمكن أن تخسر الشركات الإيطالية 43 مليار يورو من رأس المال في فترة السنتين 2020-2021 (-4.8٪ مقارنة بإجمالي حوالي 900 مليار في نهاية 2019) "، يبرز التقرير ، مع تقديرات تهم جميع الشركات الإيطالية. (أنسامد).



