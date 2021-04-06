ايستات: اقتطاع 945 ألف موظف في أقل من عام واحد

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - اعلن ايستات ان عدد العاملين في ايطاليا سجل في فبراير الحالي 22197000 اي اقل من فبراير 2020 ب 945000 .



ويقول أنه مقارنة بشهر يناير كانت هناك رغبة كبيرة في تحسين نسبي للاوضاع يصل الي (+6000).



انخفض معدل البطالة في فبراير بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بشهر يناير وارتفع بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2020. ويشير معهد الإحصاء إلى ذلك ، موضحًا أنه مستقرًا عن شهر يناير مع زيادة 2.1 نقطة مقارنة بفبراير اي قبل بدء القيود المتعلقة بالوباء. بلغ عدد العاطلين عن العمل في فبراير 2518000 ، بزيادة قدرها 21000 وحدة مقارنة بشهر فبراير 2020 (-9000 في يناير 2021) بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل بين 15 و 64 عامًا 14084000 ، بزيادة قدرها 717000 عن العام السابق.



بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في فبراير 31.6 ٪ مع انخفاض 1.2 نقطة في يناير وزيادة 2.6 نقطة في فبراير 2020 قبل بدء قيود النشاط لمنع العدوى.



يلاحظ ذلك. بلغ عدد الشباب في العمل في فبراير 919.000 ، أي 15.7٪ مسجلا انخفاضا قدره 159.000 وحدة مقارنة بالعام السابق وزيادة 4000 وحدة في يناير. (أنسامد).



