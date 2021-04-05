إيطاليا: بطاقة دفع مسبق مخصصة لمن هم دون الـ 18 عام

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أطلق البريد الإيطالي بطاقة دفع مسبقة خضراء "بوست باي جرين"، جديدة قابلة لإعادة الشحن، بالتعاون مع شركة فيزا، مخصصة للمراهقين اللائي تتراوح اعمارهم بين 10 و17 عاما.



البطاقة الجديدة تم انتاجها من مادة قابلة للتحلل الحيوي، إذ أن 82% من مكوناتها تأتي من حمض بوليلاكتيك.



وأوضحت شركة البريد الإيطالية أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى 20 مليون بطاقة قابلة للتحلل البيولوجي بحلول عام 2025.



وفيما يتعلق باستخدامات البطاقة، أوضحت الشركة أنه يمكن لمن هم دون الثمانية عشر عام إجراء عمليات الشراء والمدفوعات اليومية بشكل مستقل، ماديا ورقميا، أو حتى تبادل مبالغ صغيرة من المال مع أصدقائهم.



إلى جانب ذلك، يمكن الآباء استخدام تطبيق "بوست باي"، لتخصيص استخدام البطاقة الخضراء لأبنائهم، وفقا لاحتياجات انفاقهم، وكذلك ارسال مصروفاتهم إليهم، أو مراقبة عمليات الدفع، حتى تبقى انفاقات الأبناء تحت السيطرة، من خلال وضع حدود للسحب والإنفاق.



ويمكن الآباء أيضا وقف المشتريات عبر الانترنت لفئات المنتجات الفردية. (أنسامد).



