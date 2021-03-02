إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي في أدنى مستوى له منذ 23 عاما

(أنسامد) - مارس 2 - روما - سجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا انخفاضا بنسبة 8،9% خلال عام 2020، من حيث الحجم، وهو المستوى الذي كان عليه منذ 23 عاما، بحسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي "ايستات".



ووفقا للمعهد، فإن الانتاج المحلي الإجمالي انخفض إلى أقل من 1،6 تريليون يورو، أي بأقل مستوى له منذ 23 عاما.



وبين المركز أنه من حيث سعر السوق، فقد انخفض الناتج المحلي بنسبة 7،8%، في حين ارتفع الدين العام إلى 155،6% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية 2020، نتيجة الركود الاقتصادي الذي سببه وبا كورونا. وحتى نهاية 2019، كان الدين العام الإجمالي يبلغ 134،6%.



وفي نفس السياق، بلغ العجز الذي سجلته إيطاليا بنهاية 2020، 9،5% بالمقارنة بعجز 1،6% في عام 2019، بحسب المعهد، الذي أشار إلى أن العبء الضريبي ارتفع إلى 43،1% في 2020، مقابل 42،4% في العام السابق. (أنسامد).



