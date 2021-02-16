إيطالي-شركة إي-شوبينج أدفيزور:استثمارات تصل 500 ألف يورو

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - أنهت الشركة الإيطالية الناشئة، إي- شوبينج أدفيزور (eShoppingAdvisor) جولة استثمارية بقيمة 500 ألف يورو، شارك فيها شركة CDP Venture Capital SGR، من خلال صندوق Acceleratori، وصندوق إيطاليا فنتشر 2، الخاص بالشركات في الجنوب، التي ضخت استثمارات إجمالية بقيمة 300 ألف يورو.



وبحسب بيان للشركة، فإن هذه الاستثمارات التي تم ضخها عبر منصة، تهدف إلى مساعدة التجارة الألكترونية للشركات الصغيرة والناشئة التي تظهر على الانترنت، بفضل عمليات جمع وإدارة وتوثيق أراء المستهلكين المجانيين.



وأوضح البيان:" بفضل رأس المال الجديد، فإن الشركة الناشئة تهدف إلى تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من أجل الكفاح ضد الانتقادات الخاطئة وكذلك من أجل التوسع في إسبانيا والمملكة المتحدة". (أنسامد).



