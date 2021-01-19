بنك أنتيسا يعلن 3500 وظيفة ضمن اتفاقيته مع النقابات العمالية

(أنسامد) - يناير 19 - روما - يعتزم بنك إينتسا سانباولو Intesa Sanpaolo، توفير 1000 وظيفة جديدة تضاف إلى 2500 وظيفة أخرى منصوص عليها ضمن الاتفاقية مع النقابات العمالية الموقعة في 29 سبتمبر الماضي.



غير أن البنك أعلن عما يقل عن خروج 5000 موظف من فريقه بشكل تطوعي لصندوق التقاعد أو التضامن.



ووقعت النقابات العمالية في إيطاليا مع العديد من الشركات والبنوك من بينها فابي وفيرست سيسل وفيساك-سيجيل وأوليكا ويونيسين، تنص على تغيير الأجيال العاملة في هذه الشركات دون إحداث آثار اجتماعية، وتعزيز أوضاع العاملين في المجموعة بعد استحواذ بنك أوبي عليها.



كما يعتزم البنك، بعد تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع النقابات العمالية بشأن تحقيق 5000 خروج من صفوف فريقه، قبول جميع الاشتراكات الطوعية، وفق مطالب النقابات، ليصل إجمالي التعيينات إلى 3500 شخص، وهو الرقم الذي يزمع البنك اكتماله في الربع الأول من عام 2024.



ويبدأ تنفيذ هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة، بعد الاندماج المحقق بين أوبي بانك وأنتسا سانباولو. (أنسامد).



