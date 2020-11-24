بنك إيطاليا:التعافي في 2021 سيكون أبطأ من المتوقع

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - اعلن أوجينيو جايوتي ، رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في بنك إيطاليا انه من المرجح أن يكون الانتعاش في عام 2021 أبطأ من المتوقع. وقال في جلسةاستماع حول الوضع الاقتصادي في لجنتي الميزانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ان الربع الرابع من عام 2020 شهد انخفاضا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي حتى لو تم احتواؤه أكثر مما كان عليه في الربيع.. ومن المرجح أن تظل نتيجة العام متماشية مع ما كان متوقعا في أكتوبر".



واضاف "سيعتمد حجم التأثير الاقتصادي الكلي لمشاريع الاستثمار والإصلاح قبل كل شيء على تعريفها الملموس في إطار خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود وتنفيذها في الوقت المناسب. وسيولى اهتمام كبير لمرحلة التنفيذ ، وتحديد التفاصيل وتجنب الخسائر والتأخيرات شدد أوجينيو غايوتي علي إن برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل القادم - هو فرصة لا ينبغي تفويتها لإعادة إطلاق النمو والإنتاجية للاقتصاد الإيطالي".



