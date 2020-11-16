المفوضة الأوروبية:أموال الاتحاد الأوروبي فرصة لإيطاليا

أنسامد - 16 نوفمبر / تشرين الثاني - قالت المفوضة الأوروبية
للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا في مقابلة حصرية مع وكالة أنسا
يوم الإثنين ، إن أموال الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تحصل
عليها إيطاليا هي فرصة وتحدي للبلاد.
وأشارت إن إيطاليا تلقت 44-45 مليار يورو من الصناديق
الهيكلية للاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و 2020 ، ومن المقرر الآن
الحصول على ثلاثة أضعاف أكثر من صندوق التعافي من COVID التابع
للاتحاد الأوروبي وأدوات أخرى.
وقالت إن إيطاليا أنفقت في الوقت الحالي 40٪ من أموال
2014-20.
وتابعت إن متوسط الاتحاد الأوروبي أعلى قليلاً.
لكنها أضافت: "إيطاليا ، مع ذلك ، أحرزت تقدمًا كبيرًا ،
ونأمل أن تستمر ، للاستفادة الكاملة من هذه المساهمات والمساهمات
القادمة".
قال فيريرا إن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة والخدمة
المدنية.
من المقرر أن تحصل إيطاليا على أكبر جزء منفرد ، 209 مليار