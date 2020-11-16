المفوضة الأوروبية:أموال الاتحاد الأوروبي فرصة لإيطاليا

أنسامد - 16 نوفمبر / تشرين الثاني - قالت المفوضة الأوروبية للتماسك والإصلاحات إليسا فيريرا في مقابلة حصرية مع وكالة أنسا يوم الإثنين ، إن أموال الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تحصل عليها إيطاليا هي فرصة وتحدي للبلاد.



وأشارت إن إيطاليا تلقت 44-45 مليار يورو من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و 2020 ، ومن المقرر الآن الحصول على ثلاثة أضعاف أكثر من صندوق التعافي من COVID التابع للاتحاد الأوروبي وأدوات أخرى.



وقالت إن إيطاليا أنفقت في الوقت الحالي 40٪ من أموال 2014-20.



وتابعت إن متوسط الاتحاد الأوروبي أعلى قليلاً.



لكنها أضافت: "إيطاليا ، مع ذلك ، أحرزت تقدمًا كبيرًا ، ونأمل أن تستمر ، للاستفادة الكاملة من هذه المساهمات والمساهمات القادمة".



قال فيريرا إن التحدي الأكبر هو إصلاح الإدارة العامة والخدمة المدنية.



من المقرر أن تحصل إيطاليا على أكبر جزء منفرد ، 209 مليار