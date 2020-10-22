وزير الاقتصادالإيطالي:إصلاح النظام الضريبي يخفض ضريبة الدخل

أنسامد- 22 أكتوبر/ تشرين الأول - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، روبرتو جوالتيري، أن الأموال التي ستضعها الحكومة من أجل إصلاح النظام الضريبي ستساهم في خفض الضريبة المفروضة على الدخل الخاص في إيطاليا.



وشدد جوالتيري على ضرورة تخفيض ضريبة الدخل، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات المؤكدة، هو توفير 8 مليار يورو، ثم عمليات استثمار أخرى من أجل إعادة تشكيل نظام الضرائب، والذي يمكنه أن يحقق تخفيض كبير في الضريبة على الدخل.



وتابع جوالتيري، في تصريحات لإذاعة راديو 24، أن الوزارة تخصص مبلع 8 مليار يورو من أجل الإصلاح الضريبي الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من عام 2022.



وتابع الوزير: " قلت ذلك منذ مايو الماضي: أنا اؤيد الآلية الاوروبية للاستقرار لأنني تفاوضت على ذلك، وأعلم أنها لا تفرض أي شروط".



وأضاف الوزير أنه يشرح ما قاله رئيس الحكومة بأن إيطاليا لا تستخدم الـ 37 مليار يورو إضافية من الآلية الأوروبية للاستقرار، ولكن مدخرات من الفوائد تقدر بقيمة 300 مليون سنويا.



وبين الوزير: 300 مليون يورو لوزارة الاقتصاد، هو رقم مهم، لذا اؤيد استخدامه.



وفيما يتعلق بالتكيف مع الطوارئ، أشار الوزير إلى أن الحوار مع الآلية، تكشف أن حصة الجيل القادم في الاتحاد الاوروبي ستكون أعلى بكثير من التوقعات الموضوعة خلال العام الجاري، مما سيعطي الدول القدرة على تكييف استجابتها أمام هذا الوضع.



