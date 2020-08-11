ايطاليا:موسم الخصومات في أزمة..توقع خسائر بـ 1،4 مليار يورو

أنسامد- 11 أغسطس/آب - يلقي وباء كورونا المستجد، بظلاله بشدة على موسم الخصومات الصيفية الذي انطلق في إيطاليا منذ بداية أغسطس الجاري، إذ كشفت الانطلاقة البطيئة عن صعوبات كبيرة سيواجهها هذا الموسم خلال العام الجاري.



وبحسب تقديرات اتحاد الموضة الإيطالي (فيدرموضا)، لوكالة "أنسا"، فإنه سيكون هناك خسائر يقيمة 1،4 مليار يورو بنهاية موسم الخصومات الذي بدأ هذا العام متأخرا بشهر بالمقارنة بعام 2019.



ومن المتوقع أن يصل حجم الأعمال الإجمالي خلال موسم الخصومات إلى 2،1 مليار يورو، بالمقارنة بـ 3،5 مليار تم تحقيقها خلال العام الماضي.



إلى جانب ذلك، كشفت نتائج تحقيق أجراه اتحاد الموضة الإيطالية لدى أعضاءه، انخفاض حجم الأعمال بنسبة 30% خلال الأسبوع الأول من موسم الخصومات لدى 51% من الأعضاء، في حين أبلغ النصف اآأخر من الأعضاء عن خسائر أكبر من هذا الرقم.



غير أنه يبقى الأمل لدى الاتحاد في احتمالية احتواء مرسوم أغسطس لـ"المكافئة" على شراء الملابس والأحذية، وذلك بعد تقديم ائتمان ضريبي في الوقت القريب لخفض قيمة المستودعات، نظرا لأن البضائع تتراكم لدى العديد من المتاجر.



