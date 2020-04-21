إيطاليا في صدارة أوروبا من حيث عدد شركات السياحة

انسامد - 21 ابريل - نيسان- اعلنت يوروستات اليوم الثلاثاء بأن إيطاليا في صدارة أوروبا من حيث عدد شركات قطاع السياحة بـ 383،600 متقدمًا على فرنسا (326،700) وإسبانيا (308،000) وألمانيا (263،400). وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الدول الأخرى التي لديها عدد كبير من شركات السياحة هي اليونان (147800) والبرتغال (120200) وبولندا (109100).



أكد لوكا باتاني رئيس رابطة السياحة والتجارة الإيطالية، أن "إيطاليا تكبدت خسائر كبيرة في مجال السياحة تصل إلى ما يقرب من 200 مليار يورو من إجمالي عائدات السياحة المباشرة، بالإضافة إلى التأثيرات على القطاعات الأخرى بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا .



وذكر أن نسبة الخسارة تصل إلى 60٪ على الأقل، وفقًا لأقل التوقعات، بالإضافة إلى توقف سفر الإيطاليين إلى الخارج تمامًا وحتى أواخر الصيف على الأقل، حسبما قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية.



وأشار باتاني إلى أن هذا القطاع يمثل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة ، يؤثر على 15٪ من العمالة وأيضا يؤدى إلى خسارة تقدر بـ17 مليار يورو من المساهمة في الميزان التجاري للبلاد وفقًا لبيانات البنك المركزي.



وفى إطار مواجهة التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد الإيطالى، قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 750 مليار يورو، لدعم الشركات بجميع أصنافها، الكبرى والمتوسطة والصغرى، وذلك فى ظل الخسائر الاقتصادية التى لحقت إيطاليا بسبب الفيروس.



وتعانى إيطاليا من انخفاض بنسبة 6.5% فى عام واحد، وهو ركود مماثل لما حدث خلال فترة العامين 2008 -2009 فى الربعين الأولين ، بل أن الوضع سيكون أسوأ وهناك توقعات بإنخفاض 10% بسبب وقف التصنيع والسياحة وحتى خدمات النقل والأنشطة الترفيهية.



