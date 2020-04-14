سوار ذكي يحفظ مسافة الامان بين العمال

انسامد - 14 ابريل - نيسان - بدأت شركة انجينيير انتاج ما يسمي بالسوار الذكي الذي يشير إلى مسافة الأمان بين العمال ويصدر إنذارًا إذا كانت أقل من متر ونصف. تؤكد الشركة المتخصصة في قيادة التحول الرقمي إنه الحل الجديد المسمى التقارب الذكي والذي تم تصميمه في ضوء بداية المرحلة الثانية "لتنظيم المسافة بين العمال لضمان حماية الموظفين وكفاءة الإنتاج". إنه في الأساس جهاز استشعار عن بعد يمكن ارتداؤه تم تصميمه علي شكل سوار قادر على اكتشاف الأجهزة الأخرى المجاورة على بعد 1.5 متر مع خطأ 10 سم. وبالتالي ، عندما لا يتم احترام مسافة الأمان بين عاملين مجهزين بجهاز ، يشير المستشعر ان إلى الأهمية الاتحذير عبر الاهتزاز أو الصوت. يتم تخزين جميع جهات الاتصال لتحليلها لاحقًا. على سبيل المثال ، "في حالة تأثر أحد الموظفين بالفيروس يتم الحصول على قائمة بجميع جهات الاتصال الخاصة به على الفور.



