إيستات:إنخفاض مستوى التوظيف في إيطاليا في الربع الأول من2021

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT يوم الجمعة إن مستوى التوظيف في إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 انخفض بمقدار 243 ألف وحدة (-1.1٪) مقارنة بالربع السابق وبنسبة 889 ألف وحدة (-3.9٪) عن نفس الفترة من العام الماضي. .



تأثرت البيانات الواردة في تقرير الوكالة عن سوق العمل بمنهجية جديدة تعتبر العاطلين عن العمل أولئك العمال الذين يتلقون مخصصات Cassa Integrazione (CIG) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تسريحهم أو تخفيض ساعات عملهم من قبل الشركات في صعوبات مالية.



تم استخدام فائدة CIG على نطاق واسع من قبل الشركات أثناء الوباء.



ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 103000 وحدة في الفصل السابق وبنسبة 240.000 مقارنة بالثلث الأول من عام 2020.



وبمقارنة الاتجاهات ، قالت ISTAT ، شمل الانخفاض عدد الموظفين (-576،000 ، -3،2٪) ، وخاصة أصحاب العقود قصيرة الأجل ، والعاملين لحسابهم الخاص (-313،000 ، -6٪).



انخفض العاملون لحسابهم الخاص إلى ما دون عتبة الخمسة ملايين لأول مرة منذ بداية السلسلة التاريخية (2004) (أنسامد).



