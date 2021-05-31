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ايطاليا : إرتفاع التضخم المالي للشهر الخامس على التوالي
    (أنسامد) - مايو 31 - روما - ارتفع التضخم المالي للشهر الخامس على التوالي في مايو ، حيث أظهر مؤشر أسعار التجزئة زيادة بنسبة 1.3 ٪ في التقديرات الأولية لـ إيستات ISTAT ، ارتفاعا من 1.1 ٪ في أبريل.

    وقالت وكالة الإحصاء إن التضخم الآن في أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

    لكن عربة التضخم للسلع المنزلية التي يتم شراؤها بشكل متكرر أظهرت انخفاضا بنسبة 0.8 ٪ ، مما يؤكد اتجاها لم نشهده منذ أغسطس 1997.

    (أنسامد).

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