ايطاليا : إرتفاع التضخم المالي للشهر الخامس على التوالي

(أنسامد) - مايو 31 - روما - ارتفع التضخم المالي للشهر الخامس على التوالي في مايو ، حيث أظهر مؤشر أسعار التجزئة زيادة بنسبة 1.3 ٪ في التقديرات الأولية لـ إيستات ISTAT ، ارتفاعا من 1.1 ٪ في أبريل.



وقالت وكالة الإحصاء إن التضخم الآن في أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.



لكن عربة التضخم للسلع المنزلية التي يتم شراؤها بشكل متكرر أظهرت انخفاضا بنسبة 0.8 ٪ ، مما يؤكد اتجاها لم نشهده منذ أغسطس 1997.



(أنسامد).



