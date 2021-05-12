إيستات : آفاق الاقتصاد الإيطالي إيجابية للأشهر المقبلة

(أنسامد) - مايو 12 - روما - قالت وكالة الإحصاء الوطنية " إيستات " ISTAT أن آفاق الاقتصاد الإيطالي كانت إيجابية للأشهر المقبلة.



وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في تقريرها الشهري عن الاقتصاد: "استمر سوق العمل في إظهار تحسينات معتدلة في إطار غير مؤكد للغاية خاصة فيما يتعلق بالتوقيت التدريجي لإجراءات دعم الدخل". و"تحسنت توقعات الشركات بشأن الطلب على العمالة "ز "أظهر (مؤشر) ثقة الأعمال تحسنا أقوى من تحسن المستهلكين ، وبقي على الاتجاه المتزايد الذي بدأ في ديسمبر 2020" وأشارت ISTAT إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا انخفض بنسبة 0.1٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق ، لكنه ارتفع بنسبة 37.7٪ بالنسبة لشهر مارس 2020 (أنسامد).



