ايطاليا:انخفاض التوظيف بنسبة 1.1 فى المائة فى الربع الاول

(أنسامد) - مايو 1 - روما - انخفض التوظيف الايطالى بنسبة 1.1 فى المائة فى الربع الاول من العام مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية "إيستات " يوم الجمعة.



وقالت وكالة الإحصاء إن 254 ألف وظيفة فقدت.



ارتفع عدد الباحثين عن عمل بنسبة 2.4٪ (+59000) بينما ارتفع عدد غير النشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 بنسبة 1.0٪ (+134000).



وقالت ISTAT إن عدد العاملين ارتفع 34000 في مارس لكنه انخفض 565000 منذ العام الماضي ، وإن معدل البطالة في إيطاليا انخفض 0.1٪ إلى 10.1٪ في مارس مقارنة بشهر فبراير.



لكن البطالة بين الإناث ارتفعت بنسبة 2٪ لتصل إلى 11.4٪.



ارتفعت بطالة الشباب بنسبة 1.1٪ في مارس مقارنة بشهر فبراير ، عند 33٪ ، بزيادة قدرها 5.4٪ في مارس 2020 ، وهي واحدة من أعلى المستويات في السنوات القليلة الماضية. (أنسامد).



