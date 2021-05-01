ايطاليا:انخفاض التوظيف بنسبة 1.1 فى المائة فى الربع الاول

إيطاليا:تطعيم أكثر من نصف مليون شخص ضد كورونا في يوم واحد
كوبيش يجتمع مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري
النعيمي: الامارات تأسست على التسامح والتعاون والتكافل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ميلانو تعود للحياة تدريجيا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر