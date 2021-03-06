إيستات : إرتفاع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 38.4٪

(أنسامد) - مارس 6 - روما - قالت وكالة الإحصاء إيستات إن المبيعات عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 38.4٪ على أساس سنوي في يناير.



بينما تراجعت مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 6.8٪ من حيث القيمة في العام المنتهي في يناير .



وأضافت وكالة الإحصاء من حيث الحجم أنها انخفضت بنسبة 8.5٪ على مدار العام ، و إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 3٪ في القيمة بين ديسمبر ويناير.



وذكرت إنها تراجعت 3.9 بالمئة في الحجم بين الشهرين. وارتفعت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 0.1٪ في القيمة و 0.3٪ في الحجم ، لكن المبيعات غير الغذائية انخفضت بنسبة 5.8٪ في القيمة و 7.2٪ في الحجم. (أنسامد).



