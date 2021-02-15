موديز:حكومة ماريو دراجي "تحسن" آفاق إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - فالت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الاثنين إن حكومة ماريو دراجي "تحسن" آفاق إيطاليا من أجل "الاستخدام الفعال للأموال الأوروبية" بهدف مساعدة الاقتصاد على الخروج من ركود كوفيد وتعزيز النمو.



لكن وكالة التصنيف الائتماني أشارت إن التحديات طويلة الأجل لا تزال قائمة وأنه بمجرد أن تخف حدة الإلحاح المرتبط بالوباء ، فمن المرجح أن تواجه الحكومة "صعوبات مماثلة ومعارضة سياسية لبعض الإصلاحات الهيكلية التي لاحظناها مع الحكومات الأخرى في الماضي".



يهدف دراجي إلى قطع الروتين الخانق وتسريع نظام العدالة الإيطالي ، والمكابح طويلة الأمد للنمو والاستثمار الأجنبي ، فضلا عن إصلاح النظام الضريبي البيزنطي في إيطاليا وإطلاق برنامج رئيسي للتنمية الخضراء المستدامة والابتكار الرقمي.



هذه هي جميع المجالات التي تتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي لإضفاء الضوء الأخضر على مبلغ غير مسبوق من تمويل التعافي من فيروس كورونا. (أنسامد).



