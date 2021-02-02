بدء موسم التخفيضات في إيطاليا وخصومات تصل إلى 40%

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - أنطلق موسم التخفيضات الأخير لموسم الشتاء في أقاليم إميليا رومانيا، وتوسكانا وفينيتو، بتخفيضات وصلت إلى 40%.



وجاء انطلاق هذه التخفيضات بعد حوالي شهر من انطلاقه في مناطق أخرى في إيطاليا، والذي بدأ فيها في وقت مبكر في 2 يناير.



وبحسب رئيس اتحاد الشركات Confesercenti، فابيو تينتي، فإن بدء موسم التخفيضات مبكرا في بعض المناطق، كانت بداية خاطئة، مضيفا: " لسوء الحظ، في المناطق التي بدأت فيها مبيعات نهاية الموسم بالفعل، لم تتحقق النتائج المتوقعة بعد"، موضحا أن التخفيضات وصلت في الوقت الحالي إلى 40%، مقارنة بالعام الماضي.



وحول توقعات موسم التخفيضات الحالي، بين تينتي أن التخفيف التدريجي للإجراءات التقيدية، سيكون له انعكاس واضح على موسم التخفيضات خلال الأسابيع المقبلة.



ومن جانبها، دعا اتحاد الموضة الإيطالية، المستهلكين إلى إعادة استكشاف المتاجر على الأرض، بدلا من الاكتفاء من الاستفادة من التخفيضات على الانترنت، وذلك بعد الإغلاق المتكرر والظروف الصعبة التي فرضها وباء كورونا.



وبين الاتحاد أن موسم التخفيضات يمكن أن يشكل فرصة جيدة للشراء على الأرض. (أنسامد).



