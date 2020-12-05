إيستات:ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6٪ في أكتوبر

أنسامد - 5 ديسمبر / كانون الأول - ارتفعت مبيعات التجزئة الإيطالية بنسبة 0.6 ٪ في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر من حيث القيمة ، وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية " إيستات " أمس الجمعة.



وقالت وكالة الإحصاء إنها زادت بنسبة 0.2٪ من حيث الحجم خلال الشهر. وارتفعت مبيعات المواد الغذائية 0.8٪ و 0.6٪ على التوالي.



وأشارت إن مبيعات التجزئة الإجمالية كانت أعلى بنسبة 2.9٪ عن أكتوبر 2019،مشيرةإنهم كانوا في مستوى مماثل لشهر فبراير ، قبل انفجار أزمة كوفيد الأولى.



وأضافت وكالة الإحصاء أن المنافذ الصغيرة شهدت انخفاض مبيعاتها بنسبة 10.3٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ارتفعت التجارة الإلكترونية بنسبة 32٪ خلال الأشهر العشرة ، و 54.6٪ في أكتوبر خلال العام ، وهو ارتفاع قياسي.



انخفضت المبيعات في المنافذ الكبيرة بنسبة 2٪.



