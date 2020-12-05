إيستات:ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6٪ في أكتوبر

كونتي:استئناف عاجل للمحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين
حكومة الوفاق الليبية: توقيع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا
حملة "10 ملايين وجبة" تحصد 6 جوائز من "كريستا العالمية"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
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جرافيتي الممثل الراحل جيجي برويتي يغزو شوارع ايطاليا