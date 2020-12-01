ايطالجاز تتوقع استثمارات استثنائية عام 2021

أنسامد - 1 ديسمبر/ كانون الأول - تتوقع شركة إيطالجاز تحقيق استثمارات قياسية خلال عام 2021، في ظل الطفرة في الاستثمارات التي تضخها الشركة خلال الأربعة الأعوام الأخيرة.



وخلال السنوات الأربع الماضية، ضاعفت الشركة اسثتماراتها بأكثر من الضعف، لتشهد نموا مذهلا، لتصعد من 378 مليون يورو في 2016، إلى أكثر من 750 مليون مخطط بلوغها في العام الجاري، 2020.



وخلال العام المقبل، تتوقع الشركة وصول استثماراتها إلى أرقام قياسية تتراوح بين 800 و900 مليون يورو.



وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، باولو جالو أن النتائج المالية التي تم تقديمها مؤخرا، أظهرت مرونة كبيرة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، رغم الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا المستجد.



وتابع جالو بالقول:" تمكنا من القيام بمزيد من الاستثمارات العام الماضي، بزيادة تقارب، 12% لذلك سنصل في نهاية العام إلى معدل 750 مليون يورو للاستثمارات"، مشيرا إلى أن هذا سيكون أعلى معدل على الإطلاق.



وأضاف جالو أن التوقعات لـ 2021، سيكون عاما قياسيا باستثمارات تصل ما بين 800 إلى 900 مليون يورو.



