إيستات:إرتفاع ثقة المستهلك والأعمال الإيطالية

أنسامد - 26 سبتمبر / أيلول - كشفت وكالة الإحصاء الوطنية يوم الجمعة أن ثقة المستهلك والأعمال الإيطالية قد ارتفعت في سبتمبر، وأن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع من 101.0 إلى 103.4 نقطة للزيادة الثانية على التوالي.



وأضافت "التحسن في الثقة انتشر في جميع مكوناتها".



"على وجه الخصوص ، تحسن المناخ الاقتصادي من 90.5 إلى 94.9 ، المناخ الشخصي من 104.9 إلى 107.1 ، المناخ الحالي من 98.1 إلى 100.2 ، وأخيراً المناخ المستقبلي من 105.6 إلى 109.5".



ارتفع مؤشر ثقة الأعمال IESI للشهر الرابع على التوالي ، حيث ارتفع من 81.4 إلى 91.1.



وقالت "ارتفع مؤشر الثقة في التصنيع من 87.1 إلى 92.1 مدعومًا بمزيد من التفاؤل حول الاتجاه الحالي لسجلات الطلبات والتطورات المستقبلية في الإنتاج".



تحسن مؤشر الثقة في البناء من 132.6 إلى 138.6.



"ارتفع مؤشر ثقة السوق في الخدمات من 75.1 إلى 88.8" تحسن مؤشر ثقة تجارة التجزئة من 94.3 إلى 97.4 ".



