ايطاليا : صناعة المواد الغذائية تتأثر بشدة بسبب كورونا

أنسامد - 25 سبتمبر/ أيلول - ذكر تقرير نشره معهد Nomisma الايطالي للابحاث الاقتصادية حول قطاع صناعة الأغذية الإيطالية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد أن قطاع صناعة المواد الغذائية سوف يتأثر بشدة نتيجة فيروس كورونا، مع المخاوف القوية التي تحيط بالقطاع مع نهاية العام.



بسبب الاثار الناجمة عن الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا والمخاوف المرتبطة بتطور حالة الطوارئ الصحية، تتوقع 20% فقط من الشركات في عام 2020 زيادة حجم الأعمال في إيطاليا والخارج.



وتتوقع 15% من الشركات أن يكون حجم الأعمال متماشياً مع العام السابق، فيما تتوقع 62% من الشركات انكماشا في المبيعات.



