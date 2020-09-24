ستاندرد آند بورز:انخفاض الناتج المحلي لإيطاليا 8.9٪

ماتاريلا ردا على جونسون: " إن الإيطاليين يحبون الحرية أيضا"
الجيش الوطني يشترط الإفراج عن ليبيين في روما
لإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزون في بنغازي
دبي وتل أبيب توقعان اتفاقية استراتيجية للتعاون في الأعمال
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ترميم تمثال بنديني لمايكل انجلو
نافورة تريتون مضاءة بالبرتقالي لليوم الوطني لمساعدة الاخرين
تحويل منزل الفنان الايطالي البرتو سوردي الي مزار
صورة جدارية في نابولي لعارضة جوتشي ضحية التنمر
بداية حثيثة للعام الدراسي في ايطاليا
عرض التماثيل الناجية من زلزال اماتريتشي بعد ترميمها