ستاندرد آند بورز:انخفاض الناتج المحلي لإيطاليا 8.9٪

انسامد - 24 سبتمبر /أيلول - قالت ستاندرد آند بورز اليوم الخميس إنها تتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 8.9٪ هذا العام ونموًا بنسبة 6.4٪ في عام 2021.



وتعد هذه الأرقام بمثابة تحسن عن التوقعات السابقة للوكالة بنمو سلبي بنسبة 9.5٪ في عام 2020 وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3٪ العام المقبل. (أنسا).



تتوقع الإجمالي لإيطاليا بنسبة 8.9٪ في عام 2020 ، بزيادة 6.4٪ في عام 2021 .



