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إيستات :إيطاليا في حالة انكماش للشهر الثالث على التوالي
    أنسامد - 13 أغسطس /آب - قالت وكالة الإحصاء الوطنية يوم أمس الأربعاء أن إيطاليا كانت في حالة انكماش للشهر الثالث على التوالي في يوليو وأن معدل التضخم السنوي في إيطاليا كان -0.4٪ الشهر الماضي.

    كان هذا أقل من التقدير عند -0.3٪ مقارنة بمعدل تضخم سنوي قدره -0.2٪ في يونيو ومايو.

    وقالت إن مؤشرها لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.2٪ في يوليو على أساس شهري، وأن سبب الانخفاض للشهر الثالث على التوالي يعود على أساس سنوي لمؤشر جميع البنود بشكل أساسي إلى تأكيد الانخفاض (حتى لو كان أقل حجما) في الأسعار الخاضعة للتنظيم (من -14.1٪ في يونيو إلى -13.6٪) وغير الخاضعة للتنظيم.

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