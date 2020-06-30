ايطاليا:تراجع مبيعات السيارات بنسبة 30% ومؤشرات لتحسن بطيء

انسامد - 30 يونيه - حزيران - أكد رئيس شركة مارسيدس بنز إيطاليا، رادك جلينيك، ان سوق السيارات بعد أزمة كورونا المستجد قد شهد تغييرات مؤكدة، موضحا أنه من الصعب رسم صورة كاملة لهذا القطاع في الوقت الحالي.



وبين جلينيك أن الضربة التي يواجهها قطاع السيارات ستظهر بوضوع في نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن توقعات المبيعات قد تتراجعت لحوالي 30%.



يشير جلينيك إلى أن شهري أبريل ومايو لم يشهدا مبيعات تذكر لشركات السيارات ووكلاء السيارات، مؤكدا أن الوضع صعب جدا.



ورغم ذلك، فقد أظهر جلينيك "تفاؤلا حذرا" مع عودة النشاط، موضحا أن الأسبوعين الأخيرين كانا إيجابيين فيما يتعلق بإعادة التشغيل.



ولفت جلينيك إلى أن شركته نجحت خلال يونيه الجاري في تسليم التعاقدات التي جرت خلال العام الماضية، موضحا أن الشركة تأثرت من الإغلاق الذي تم خلال شهري أبريل ومايو.



وتطرق رئيس مارسيدس بنز إيطاليا إلى التغيرات التي طرأت مؤخرا على السلوك الاجتماعي للمواطنين فيما يتعلق بشراء السيارات، موضحا أن هذه التغير في السلوك لا يرتبط بالضرورة بوباء كورونا، مضيفا: أعتقد أن السوق قد تغير خلال البضعة أعوام الاخيرة.



وفي يناير الماضي، أطلقت مرسيدس بنز، معرضا للسيارات على الانترنت من أجل شراء السيارات، حيث يمكن للزبائن من خلاله التفاوض والتحدث مباشرة مع وكلاء السيارات. ولا يسمح هذا المعرض الألكتروني باتمام عملية شراء مباشرة، كما تستهدف السيارات الموجودة لدى وكلاء السيارات.



