صندوق النقد :الاقتصاد الإيطالي ينكمش 12.8٪ هذا العام

أنسامد- 25 يونيو / حزيران - قال صندوق النقد الدولي أنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 12.8٪ هذا العام في أعقاب حالة طوارئ التي سببها فيروس كورونا . وهذا يزيد بنسبة 3.7 نقطة مئوية عن انكماش 9.1٪ الذي تنبأ به في أبريل.



يرى الصندوق أن الاقتصاد الإيطالي سينتعش بنسبة 6.3٪ في عام 2021 ، بزيادة 1.5 نقطة عن توقعات أبريل.



ووفقا لصندوق النقد الدولي أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا قد ارتفعت من 134.8٪ في 2019 إلى 166.1٪ هذا العام قبل أن تنخفض إلى 161.9٪ في 2021.



ويتوقع أن تكون نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا 12.7٪ في 2020 و 7٪ في 2021 ، ارتفاعًا من توقعات أبريل التي تبلغ 8.3٪ و 3.5٪ على التوالي