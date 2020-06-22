أصحاب العمل الصناعيين:توقع إنكماش الاقتصاد الإيطالي

أنسامد - 22 يونيو / حزيران - قال اتحاد أصحاب العمل الصناعيين يوم الاثنين أنه يتوقع ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 9 ٪ في الربع الثاني من هذا العام بعد انخفاض بنسبة 5.3 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الأول.



وأشارت وحدة أبحاث الإتحاد في في تقرير أنها تتوقع أن تكون الفترة من أبريل إلى يونيو "الحد الأدنى" من الركود المرتبط بالفيروس التاجي،مشيرة أن الظروف مهيأة لـ "انتعاش في الربع الثالث".



لكن التقرير قال أيضا إن الانتعاش سيكون "هشا" وسط "سيناريو عالمي غير مؤكد" وشدد على أن "إعادة التشغيل صعبة بالنسبة للصناعة يكون تدبيرا مؤقتا بشكل مفرط".



