Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - قطاعات
أصحاب العمل الصناعيين:توقع إنكماش الاقتصاد الإيطالي
    أنسامد - 22 يونيو / حزيران - قال اتحاد أصحاب العمل الصناعيين يوم الاثنين أنه يتوقع ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 9 ٪ في الربع الثاني من هذا العام بعد انخفاض بنسبة 5.3 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الأول.

    وأشارت وحدة أبحاث الإتحاد في في تقرير أنها تتوقع أن تكون الفترة من أبريل إلى يونيو "الحد الأدنى" من الركود المرتبط بالفيروس التاجي،مشيرة أن الظروف مهيأة لـ "انتعاش في الربع الثالث".

    لكن التقرير قال أيضا إن الانتعاش سيكون "هشا" وسط "سيناريو عالمي غير مؤكد" وشدد على أن "إعادة التشغيل صعبة بالنسبة للصناعة يكون تدبيرا مؤقتا بشكل مفرط".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جنوة..هجوم علي الشواطئ

    ألبوم الصور