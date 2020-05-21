الحكومة طلبت من فيات كرايسلر شروط صارمة للحصول على قرض

أنسامد - 21 مايو /ايار - قال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري يوم الثلاثاء الماضي إن الحكومة طلبت من شركة فيات كرايسلر للسيارات شروط صارمة مرتبطة بقرض ضمنته الدولة بقيمة 6.3 مليار يورو لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية من شركة Intesa Sanpaolo بدعم من وكالة ضمان الاستثمار SACE.



وأضاف جوالتيري "لقد طلبنا شروطا إضافية وصارمة" بما في ذلك الاستثمارات والوظائف والحفاظ على الإنتاج في إيطاليا.



وقد إنتقد هذا القرض ، الذي طلب لمساعدة FCA خلال أزمة الفيروس التاجي ، معارضة يمين الوسط وبعض النواب الذين يدعمون الحكومة.



وقال جوالتيري "لقد أبلغنا شركة فيات أنه يجب أن تدفع مقابل الاستثمارات في إيطاليا مع القرض ، وقلنا لا إلى الخارج.



"ضمان الدولة مرتبط بهذه الشروط".



تعرض سلف FCA الإيطالي السابق لانتقادات في الماضي لأنه أخذ أموال الحكومة ونقل الوظائف إلى الخارج.



يقع المقر الرئيسي لشركة Fiat Chrysler Automobiles في أمستردام ، والمقر المالي في لندن للأغراض الضريبية.



