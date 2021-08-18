شركة ITA تحصل على رخصة للطيران

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - حصلت شركة ITA ، التجسيد الجديد الأصغر لشركة الطيران الوطنية السابقة أليطاليا ، على رخصة الطيران يوم الأربعاء.



منحت هيئة الطيران المدني شركة ITA ، والتي تعني Italia Trasporto Aereo ، شهادة مشغل جوي (COA) ورخصتها لممارسة النقل الجوي.



وقالت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي ، إن ITA ستعمل بكامل طاقتها اعتبارا من 15 أكتوبر ، عفب إنتهاء المحادثات الإيجابية مع المفوضية الأوروبية.



وأضافت إن الرحلات الأولى لشركة الطيران الجديدة المصغرة ستغادر في ذلك التاريخ.



ومن جهته أشار وزير النقل إنريكو جيوفانيني: "مع ITA ولدت شركة طيران إيطالية جديدة مهمة ، مع آفاق نمو كبيرة ، والتي ستكون قادرة على المنافسة في السوق الوطنية والدولية".



ستبدأ ITA بأسطول مكون من 52 طائرة ، والذي سيرتفع إلى 78 في عام 2022 مع وصول الجيل الجديد من الطائرات ، وفقا للخطة الصناعية الجديدة للشركة.



وسيزيد الأسطول إلى 105 طائرات بحلول نهاية عام 2025 ، بما في ذلك 81 طائرة من الجيل الجديد (77٪ من الأسطول) لتقليل الأثر البيئي للشركة وتعزيز الكفاءة.



هذا العام سيكون لدى الشركة 2،750-2،950 موظفا يتعاملون مع أنشطة الطيران ، وهو رقم سيرتفع إلى 5،550-5،700 بحلول نهاية الخطة في عام 2025.



كما ستقدم الشركة عقد عمل جديدا يهدف إلى منحها قدرا أكبر من المرونة والقدرة التنافسية.



ويهدف إلى تحقيق التعادل بحلول الربع الثالث من عام 2023. وسيكون محوريها مطار روما فيوميتشينو وميلان لينيت.



سيبدأ بـ 45 وجهة و 61 مسارا وسيصل إلى 74 وجهة و 89 مسارا في عام 2025.



ستكون وجهاتها الطويلة في موسم شتاء 2021 من اتحاد النقل الجوي الدولي هي نيويورك (من روما وميلانو وطوكيو هانيدا وبوسطن وميامي (من روما).



في موسم صيف 2022 من اتحاد النقل الجوي الدولي ، ستكون هناك رحلات جديدة إلى ساو باولو وبوينس آيريس وواشنطن ولوس أنجلوس. (أنسامد).



