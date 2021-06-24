شركة Acciaierie Italia للصلب مستعدة لمشروع "الصلب الأخضر"

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - قالت شركة Acciaierie Italia ، الشركة التي تسيطر عليها الحكومة والتي استحوذت على مجموعة ILVA للصلب السابقة ،أنها مستعدة لتقديم اقتراح لمشروع التحول البيئي "الصلب الأخضر" في مصنعها المثير للجدل في تارانتو في بوليا ، والذي عانى من أسباب السرطان. مشاكل التلوث.



جاء هذا الإعلان بعد أن ألغى مجلس الدولة ، أعلى محكمة إدارية في إيطاليا ، حكم محكمة إدارية إقليمية بإغلاق المصنع.



ورحب وزير الصناعة جيانكارلو جيورجيتي بالحكم قائلاً إن مشروعًا صناعيًا لتنظيف وتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل يمكن أن يمضي قدمًا الآن.



حكمت محكمة في 31 مايو على ملكي الصلب السابقين فابيو ونيكولا ريفا بالسجن لمدة 22 و 20 عامًا على التوالي بسبب "الكارثة البيئية" التي سببتها مصانع الصلب التابعة لـ ILVA آنذاك في المدينة الجنوبية.



الزوجان هما المالكان والمديران السابقان للمصنع ، وقد تم ربط انبعاثاتهما بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة.



لقد أدينوا بتهمة تكوين جماعة إجرامية للتسبب في كارثة بيئية وتسمم مواد غذائية ، من بين أمور أخرى.



وحُكم على حاكم بوليا السابق نيتشي فيندولا بالسجن ثلاث سنوات فيما يتعلق بالقضية.



كان مصنع ILVA السابق أكبر مصنع للصلب في أوروبا ولا يزال أكبر صاحب عمل في جنوب إيطاليا. (أنسامد).



