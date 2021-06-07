أمازون تعلن عن 3 آلاف وظيفة جديدة في إيطاليا خلال 2021

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - أعلنت شركة أمازون توفير 3000 وظيفة دائمة جديدة في إيطاليا بحلول نهاية العام الجاري، ليصل القوة العاملة للشركة في البلد إلى أكثر من 12،500 موظف، بعد أن كان العدد المسجل 9500 موظف حتى نهاية 2020، في 50 موقعا للشركة في جميع أنحاء إيطاليا.



وأوضحت عملاق التجارة الألكترونية في بيان أنها ستفتح أيضا مركزين توزيع في نوفارا وسيفيديات ال بيانو، وكذلك مركز للفرز في سبيلامبرتو، و11 مستودع فرز في بيدمونت وترينتينو-ألتو أديجي، وفينيتو، وفريولي فينيسيا جوليا، وأومبريا ومارشيه.



وعلقت مديرة أمازون في إيطاليا وإسبانيا، ماريانجلا مارسيليا:" النمو الرقمي هو فرصة للبلد لإعادة التشغيل، ونحن نريد أن نقدم مساهمتنا"، قبل أن تضيف: "الاستثمار في رقمنة الدولة، هو دعم لفرص النمو، من خلال خلق وظائف جديدة، وتمكين تدريب موظفينا وتوفير فرص تطوير للشركات المتوسطة والصغيرة التي تستخدم خدماتنا من أجل بيع منتجاتها في إيطاليا والخارج". (أنسامد).



