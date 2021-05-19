إرتفاع مبيعات Stellantis بنسبة 358٪ في أبريل

(أنسامد) - مايو 19 - روما - كشفت شركة صناعة السيارات الإيطالية الفرنسية الأمريكية يوم الأربعاء إن مبيعات ستيلانتيس Stellantis ارتفعت بنسبة 358.2٪ في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



و قالت المجموعة التي تشكلت من الاندماج بين FCA و PSA إنها باعت حوالي 226000 سيارة في أوروبا الغربية (EU + EFTA + UK) في أبريل.



وارتفعت حصتها في السوق من 16.9٪ إلى 21.7٪.



خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ، سجلت المجموعة حوالي 895،328 مركبة ، بزيادة 33.1٪ عن نفس الفترة من عام 2020 ، بحصة سوقية بلغت 21.7٪ مقارنة بـ 20.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي.



( (أنسامد).



