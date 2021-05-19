إرتفاع مبيعات Stellantis بنسبة 358٪ في أبريل

ليبيا: دي مايو ، رئيس الوزراء دبيبة في إيطاليا في 31 مايو
في 26 مايو ، يعود القنصل إلى بنغازي ، والقنصل الفخري في سبها
ليبيا:ممثلي المجتمع المدني يدعون لسحب جميع القوات الأجنبية
دبي تستضيف اليوم قمة الاستثمار السياحي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح