شركة سايبم : تمديد عقدين في السعودية وعقد جديد في كولومبيا

(أنسامد) - مايو 17 - روما - حصلت شركة سايبم Saipem على تمديد عقدين لأنشطة التنقيب البرية في المملكة العربية السعودية لمدة 5 و 10 سنوات على التوالي. تم الإعلان عن ذلك من قبل مجموعة San Donato Milanese (ميلانو) ، والتي حصلت أيضا على عقد جديد مدته 4 سنوات في كولومبيا ، ومرة ;;أخرى في عمليات الحفر البرية.



منذ بداية العام ، جمعت Saipem طلبات التنقيب البري الإجمالية بقيمة 250 مليون دولار (205.81 مليون يورو).



وتوضح Saipem أن عمليات الاستحواذ الثلاثة تسمح "بتعزيز العلاقات التاريخية والصلبة مع بعض العملاء الرئيسيين" وهي "علامة إيجابية على الاستئناف التدريجي للأنشطة بعد جائحة Covid-19".



شركة سايبم Saipem هي شركة إيطالية تعمل في قطاع تقديم الخدمات لقطاعت الطاقة والبنية التحتية. (أنسامد).



