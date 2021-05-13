مكافحة الاحتكار الإيطالية تفرض غرامة على جوجل

(أنسامد) - مايو 13 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار
الإيطالية يوم الخميس إنها فرضت غرامة على Google LLC و Google
Italy و Alphabet Inc. بقيمة إجمالية تزيد عن 102 مليون يورو بسبب
إساءة استخدام مركز مهيمن في السوق.
وقالت الهيئة إن عملاق الإنترنت يحتل موقعًا مهيمنًا يمكّنه من
التحكم في وصول مطوري التطبيقات إلى المستخدمين النهائيين.
وأضافت الهيئة إن جوجل حدت بشكل غير عادل من قدرة المستخدمين على
استخدام تطبيق Enel X Italia لسائقي السيارات الكهربائية الذين
يحتاجون إلى إعادة شحن سياراتهم من خلال رفض السماح بالتشغيل
البيني لتطبيق آخر ، JuicePass ، على Android Auto.
وأشارت إن Google بهذه الطريقة فضلت تطبيقها الخاص ، خرائط Google.
بالإضافة إلى الغرامة ، قالت الهيئة إنه يتعين على Google
اتخاذ إجراء للتأكد من أن تطبيق Enel X Italia متاح بالكامل على
Android Auto.
قال متحدث باسم Google: "نحن لا نتفق مع القرار". (أنسامد).