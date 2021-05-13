مكافحة الاحتكار الإيطالية تفرض غرامة على جوجل

(أنسامد) - مايو 13 - روما - قالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية يوم الخميس إنها فرضت غرامة على Google LLC و Google Italy و Alphabet Inc. بقيمة إجمالية تزيد عن 102 مليون يورو بسبب إساءة استخدام مركز مهيمن في السوق.



وقالت الهيئة إن عملاق الإنترنت يحتل موقعًا مهيمنًا يمكّنه من التحكم في وصول مطوري التطبيقات إلى المستخدمين النهائيين.



وأضافت الهيئة إن جوجل حدت بشكل غير عادل من قدرة المستخدمين على استخدام تطبيق Enel X Italia لسائقي السيارات الكهربائية الذين يحتاجون إلى إعادة شحن سياراتهم من خلال رفض السماح بالتشغيل البيني لتطبيق آخر ، JuicePass ، على Android Auto.



وأشارت إن Google بهذه الطريقة فضلت تطبيقها الخاص ، خرائط Google.



بالإضافة إلى الغرامة ، قالت الهيئة إنه يتعين على Google اتخاذ إجراء للتأكد من أن تطبيق Enel X Italia متاح بالكامل على Android Auto.



قال متحدث باسم Google: "نحن لا نتفق مع القرار". (أنسامد).



