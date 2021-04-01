(أنسامد) - أبريل 1 - روما - قال رئيس مجلس الإدارة جون إلكان لمساهمي شركة عائلة أجنيلي القابضة Exor يوم الخميس إن شركة Stellantis ستضاعف مبيعات سياراتها الكهربائية ثلاث مرات في عام 2021.



وأضاف إن شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية والفرنسية "ستكون قادرة على زيادة مجموعتها الحالية من الموديلات المكهربة بشكل كبير.



وقال "في عام 2021 ، مع 11 طرازا عالي الجهد ، نتوقع مضاعفة مبيعاتنا العالمية من المركبات (BEV و PHEV) ثلاث مرات تقريبا ، من 139000 إلى 400000".



في رسالته إلى مساهمي Exor ، قال إلكان أيضا أن رئيس Fiat Chrysler Automobiles (FCA) الراحل سيرجيو مارشيوني كان سيوافق بقوة على اندماج FCA مع PSA الفرنسية في بداية هذا العام (أنسامد).



