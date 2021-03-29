إضراب عمال توصيل الطعام في جميع أنحاء إيطاليا

رئيس هيئة قناة السويس :نجاح الهيئة في إعادة تعويم السفينة
إيطاليا : ثلاث مناطق أخرى أصبحت مناطق حمراء
الرئيس الجزائري: الانتقال إلى الاقتصاد المتنوع
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
نابولس..مسيرة احتجاجية للأطفال والآباء على دراجات لإعادة فتح المدارس
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات
ايطاليا..كرنفالات
تاريخ روما و بومباي في معرض في الكولوسيوم