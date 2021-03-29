إضراب عمال توصيل الطعام في جميع أنحاء إيطاليا

(أنسامد) - مارس 29 - روما - بدأ راكبو توصيل الطعام في إضراب من أجل تحسين الأجور والظروف في جميع أنحاء إيطاليا يوم الجمعة.



دعت شبكة Rider X i Diritti (رايدرز من أجل الحقوق) إلى الإضراب.



تم تأكيد ذلك على الرغم من وجود اتفاق الأسبوع الماضي بين النقابات العمالية ورابطة شركة Assodelivery-Delivery بشأن بروتوكول إطار للشرعية وضد سيطرة العصابات.



ينظم الإضراب في 30 مدينة وشعاره "Nessuno ordina، nessuno consegna" (لا أحد يأمر ولا أحد يسلم).



في الواقع ، يطلب الدراجون من المستهلكين دعم الإضراب ومقاطعة منصات توصيل الطعام ليوم واحد.



في نابولي أطلق ركاب التوصيل مشاعل وأوقفوا حركة المرور في وسط المدينة.



خرج الحزب الديمقراطي اليساري الوسطي (PD) وشريكه المفترض حركة 5 نجوم الشعبوية (M5S) لدعم الإضراب. قالوا إنهم سيعملون لضمان كرامة العمال وحقوقهم (أنسامد).



