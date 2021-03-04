ستيلانتيس تحقق نتائج قوية لعام2020 على الرغم من الكورونا

(أنسامد) - مارس 4 - روما - أعلنت ستيلانتيس Stellantis ، المجموعة الجديدة الناتجة عن اندماج FCA و PSA ، يوم الأربعاء عن نتائج قوية لعام 2020 على الرغم من حالة الطوارئ COVID-19.



أظهرت FCA أرباحا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 3.7 مليار يورو بهامش 4.3٪ وصافي الربح عند نقطة التعادل مع صافي ربح معدل قدره 1.9 مليار يورو وتدفقات نقدية صناعية حرة إيجابية عند 0.6 مليار يورو.



كشفتت PSA هامش تشغيل معدل للسيارات بنسبة 7.1 ٪ عند 3.4 مليار يورو ، و 9.4 ٪ H2 هامش تشغيل معدل للسيارات عند مستوى قياسي ، وحصة مجموعة النتائج الصافية عند 2.2 مليار يورو ، و 2.7 مليار يورو التدفق النقدي الحر للسيارات ، وصافي مالي للسيارات بقيمة 13.2 مليار يورو موقع.



قال كارلوس تافاريس ، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis ، "توضح هذه الأرقام السلامة المالية لشركة Stellantis ، حيث تجمع بين شركتين قويتين وصحتين. إن شركة Stellantis تنطلق إلى بداية سريعة وتركز بشكل كامل على تحقيق التآزر الكامل الموعود.



اكتسبت أسهم Stellantis 2.3 ٪ في ميلانو على أساس النتائج والتوقعات المشرقة لعام 2021.



Stellantis هي رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.



(أنسامد).



