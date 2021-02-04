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إيطاليا تتلقى 4،5 مليار يورو لدعم قطاع العمل
    (أنسامد) - فبراير 4 - روما - أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، باولو جينتيلوني أن إيطاليا تسلمت 4،5 مليار يورو لدعم قطاع العمال، أحد القطاعات التي تأثرت بشدة من أزمة كورونا.

    وأوضح جينتيلوني: "اليوم، هناك تمويل جديد لإيطاليا من المفوضية الإيطالية، بقيمة 4،5 مليار يورو للعمل"، موضحا أن هذا التمويل هو جزء من برنامج SURE لدعم صندوق فائض الأرباح الذي يهدف لتوفير الدعم المادي للعمال الذين دخلوا في بطالة تقنية.

    على الجانب الآخر، علق جينلتوني على الأرقام التي تم الإعلان عنها بشأن إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا لعام 2020، معبرا عن أمله في حدوث تحسن عام 2021، رغم عدم اليقين المنعكس في بداية العام الجاري. (أنسامد).

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