رغم كورونا:مؤشر Elite للأسواق الخاصة يسجل انضمام 218 شركة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - رغم الوضع الاقتصادي السيء الذي خيم على العديد من القطاعات جراء وباء كورونا والتدابير المطبقة لمقاومته حول العالم، حقق مؤشر Elite في البورصة الإيطالية نمو كبير خلال عام 2020.



وأغلق مؤشر السوق الخاص الذي يربط الشركات بالمصادر المختلفة لرأس المال، في نمو مرتفع خلال عام 2020، إذ شهد انضمام أكثر من 218 شركة له من دول مختلفة.



وقالت مارتا تيستي، رئيسة مجلس إدارة هذا المؤشر أن إيطاليا بالتأكيد واحدة من الدول التي استفادت فيها الشركات من الفرص التي قدمها Elite، قبل أن تتابع: " من الواضح أنه كان هناك صعوبات أمام الشركات، لكن هذه الأخيرة أدركت أنه لا يمكن التخلي عن مواجهة الوضع والطوارئ".



ووفقا لتيستي، فإن هذا النمو يرجع بشكل رئيسي إلى تنامي عدد الشركات، متابعة: " من وجهة نظر التمويل، فقد جمعنا أكثر من 200 مليون يورو، بفضل هيكلنا، لخدمة أكثر من 50 شركة.



وحول توقعاتها لعام 2021، أوضحت تيستي أن الاحتمال هو التوسع المستمر مع خطة النمو على الصعيدين المحلي والدولي، موضحة أن مؤشرها ستواصل أنشطتها في الولايات المتحدة كما ستستهدف زيادة الشركات في أوروبا القارية.



ويضم مؤشر Elite حاليا 1563 شركة، يعمل بها 626 ألف موظف في 45 دولة، وتنشط هذه الشركات في 36 قطاع انتاجي ويبلغ مبيعاتها الإجمالية 105 مليار يورو. (أنسامد).



