ايطاليا-ميزانية:من الصعب الوصول إلى ارتفاع الناتج المحلي6٪

(أنسامد) - يناير 20 - روما - قال مكتب الميزانية البرلمانية (UPB) يوم أمس الثلاثاء إنه سيكون "من الصعب" الوصول إلى الزيادة المتوقعة للحكومة بنسبة 6٪ في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.



وذكر المكتب إن هذا يرجع إلى "عدم اليقين المتزايد" الناجم عن وباء كوفيد-19،مشيرا أن المحللين البارزين يرون بدلا من ذلك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بما يتراوح بين 3.5٪ و 4.8٪.



وأضاف أن هذا هو الحال حتى في حالة حدوث انتعاش سريع يبدأ هذا الربيع. وأشار المكتب إن تعديل ميزانية الحكومة الجديد البالغ 32 مليار يورو سيخفض عجز الميزانية إلى أقل بقليل من 9٪ هذا العام ، مقارنة بـ 7٪ في مخطط NADEF الاقتصادي المحدث للحكومة .



وأكد المكتب إن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة ، والسبب في أن الحكومة ترى انخفاض العجز إلى 4.7٪ في 2022 و 3٪ في 2023 . (أنسامد).



