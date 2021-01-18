"ستيلانتيس" تظهر لأول مرة في سوق الأسهم في ميلانو وباريس

(أنسامد) - يناير 18 - روما - ظهرت شركة "ستيلانتيس " ، عملاق السيارات الجديد الذي تم إنشاؤه عن طريق اندماج "فيات كرايسلر و "بيجو "، لأول مرة في سوق الأسهم في ميلانو وباريس يوم الاثنين.



واحتفل رئيس مجلس الإدارة جون إلكان والرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس بهذه المناسبة بقرع الجرس لافتتاح التداول في الأسواق.



وستظهر المجموعة ، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم ، لأول مرة في بورصة نيويورك يوم الثلاثاء. حقق السهم مكاسب في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ، متجاوزا علامة 13 يورو.



وقال إلكان "نمتلك الحجم والموارد والتنوع والمعرفة اللازمة لاغتنام الفرص التي يوفرها عصر النقل الجديد بنجاح. هدفنا هو بناء شيء فريد ورائع ، نقدم لعملائنا منتجا أصليا وآمنا وعمليا والمركبات والخدمات المبتكرة والمستدامة. نحن مقتنعون بأن العقد المقبل سيحقق إعادة تعريف للتنقل". كما نعرفه اليوم وهذا هو السبب في أننا أنشأنا ستيلانتيس " (أنسامد).



