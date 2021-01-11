ستاندر آند بوورز ترفع التصنيف الإئتماني لكرايسلر

أنسامد - 11 يناير / كانون الثاني - رفعت شركة ستاندر آند بوورز
تصنيف FCA إلى BBB- ، النظرة المستقبلية ثابتة
بعد الموافقة على اندماج بيجو لإنشاء ستيلانتس ، العالم رقم 4
رفعت شركة Standard and Poor's التصنيف الائتماني لشركة Fiat
Chrysler Automobiles إلى BBB- من BB + ، تاركة توقعاتها مستقرة ،
بعد أن أعطى المساهمون الضوء الأخضر للاندماج مع بيجو.
أيد مساهمو Peugeot S.A و Fiat Chrsyler Automobiles (FCA)
يوم الاثنين اندماج شركة صناعة السيارات الفرنسية والمجموعة
الإيطالية الأمريكية ، وهو اندماج بقيمة 58 مليار دولار ، مما أدى
إلى إنشاء رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
تمت الموافقة على الاندماج لإنشاء مجموعة جديدة تسمى
Stellantis بأكثر من 99 ٪ من الأصوات لصالح الاجتماعات العامة لكلا
الشركتين.