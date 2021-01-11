ستاندر آند بوورز ترفع التصنيف الإئتماني لكرايسلر

أنسامد - 11 يناير / كانون الثاني - رفعت شركة ستاندر آند بوورز تصنيف FCA إلى BBB- ، النظرة المستقبلية ثابتة بعد الموافقة على اندماج بيجو لإنشاء ستيلانتس ، العالم رقم 4 رفعت شركة Standard and Poor's التصنيف الائتماني لشركة Fiat Chrysler Automobiles إلى BBB- من BB + ، تاركة توقعاتها مستقرة ، بعد أن أعطى المساهمون الضوء الأخضر للاندماج مع بيجو.



أيد مساهمو Peugeot S.A و Fiat Chrsyler Automobiles (FCA) يوم الاثنين اندماج شركة صناعة السيارات الفرنسية والمجموعة الإيطالية الأمريكية ، وهو اندماج بقيمة 58 مليار دولار ، مما أدى إلى إنشاء رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.



تمت الموافقة على الاندماج لإنشاء مجموعة جديدة تسمى Stellantis بأكثر من 99 ٪ من الأصوات لصالح الاجتماعات العامة لكلا الشركتين.



