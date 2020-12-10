إيني: اتفاق لتعزيز شراكة سوناطراك في الجزائر

أنسامد - 10 ديسمبر / كانون الأول - إلتقى وزير الطاقة الجزائري ، عبد المجيد عطار اليوم بالجزائر العاصمة الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلوديو ديسكالزي لتقييم أنشطة الشركة في البلاد ، وبحث المشاريع المستقبلية ومناقشة القضاياانتقال الطاقة ، التي هى في صميم استراتيجية إيني الجديدة.



وقالت شركة إيني في بيان، أن كلاوديو ديسكالزي إلتقى أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حكار. وخلال الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية توفر عقد هيدروكربوني جديد في المنطقة جنوب حوض بركين تحت رعاية قانون البترول الجزائري الجيد الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2019.



هذه الاتفاقية التي هي جزء من بروتوكول توقيع اتفاقية التعاون في قطاع التنقيب والإنتاج في يوليو الماضي ،تهدف إلى بناء مركز جديد لـتطوير الغاز والنفط في المنطقة بفضل التآزر مع الأصول الحالية لـ MLE-CAFC (الكتلة 405b).



