ويرلبول توقف الإنتاج في مصنعها في نابولي في 31 أكتوبر

أنسامد - 24 أكتوبر / تشرين الأول - قالت شركة ويرلبول يوم أول أمس الخميس إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها في نابولي اعتبارا من 31 أكتوبر.



لطالما كان مستقبل مصنع نابولي مصدر توتر بين شركة الأجهزة المنزلية متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة والسلطات الإيطالية ، التي تقول إن الإغلاق ينتهك الاتفاقيات السابقة وتحاول إقناع الشركة بإجراء منعطف.



وأشارت شركة ويرلبول إن مصنع نابولي غير مستدام اقتصادا.



ووصف وزير شؤون الجنوب جوزيبي بروفينزانو إعلان ويرلبول بأنه "خطير للغاية وغير مقبول للبلاد.



وأضاف "تم الالتزام بالخطة الصناعية للبلاد التي لم يتم احترامها".



ودعا عمدة نابولي لويجي دي ماجيستريس الحكومة إلى "بذل قصارى جهدها لتفادي هذه الكارثة"