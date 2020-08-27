قمة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء شبكة إتصالات واحدة

أنسامد - 27 أغسطس/آب - أعطت قمة حكومية يوم الخميس الضوء الأخضر لخطة TIM و CDP لإنشاء شركة لإنشاء شبكة اتصالات واحدة في إيطاليا.



وقالت المصادر إن الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها ستدير البنية التحتية لشبكة واحدة عريضة النطاق.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ CDP فابريزيو باليرمو محتويات الصفقة للوزراء وقادة الأغلبية الحاضرين في القمة.



في الاجتماع ، التقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري ووزير الصناعة ستيفانو باتوانيلي ووزير العدل ألفونسو بونافيد ووزراء آخرون مع رؤساء وفود من الأغلبية الحاكمة بما في ذلك حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي (PD) وإيطاليا. Viva (IV) و Free and Equal (ليو).



التقى المدير العام لشركة الهاتف TIM Luigi Gubitosi بالمدير العام لبنك CDP الحكومي ، باليرمو ، يوم الأربعاء.



تمتلك CDP 50٪ من شركة البنية التحتية لشبكة الألياف المفتوحة.



ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قبل اجتماع مجلس إدارة TIM يوم الاثنين