Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - شركات
قمة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء شبكة إتصالات واحدة
    أنسامد - 27 أغسطس/آب - أعطت قمة حكومية يوم الخميس الضوء الأخضر لخطة TIM و CDP لإنشاء شركة لإنشاء شبكة اتصالات واحدة في إيطاليا.

    وقالت المصادر إن الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها ستدير البنية التحتية لشبكة واحدة عريضة النطاق.

    وأوضح الرئيس التنفيذي لـ CDP فابريزيو باليرمو محتويات الصفقة للوزراء وقادة الأغلبية الحاضرين في القمة.

    في الاجتماع ، التقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري ووزير الصناعة ستيفانو باتوانيلي ووزير العدل ألفونسو بونافيد ووزراء آخرون مع رؤساء وفود من الأغلبية الحاكمة بما في ذلك حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي (PD) وإيطاليا. Viva (IV) و Free and Equal (ليو).

    التقى المدير العام لشركة الهاتف TIM Luigi Gubitosi بالمدير العام لبنك CDP الحكومي ، باليرمو ، يوم الأربعاء.

    تمتلك CDP 50٪ من شركة البنية التحتية لشبكة الألياف المفتوحة.

    ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قبل اجتماع مجلس إدارة TIM يوم الاثنين
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    السياح يزورون سوق بورتا بورتيزي الشهير

    ألبوم الصور