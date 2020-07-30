ستطلق في إيطاليا إنتاج طراز جيب كومباسفيات كرايسلر

أنسامد - 30 يوليو /تموز - أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات أنها ستطلق في إيطاليا إنتاج طراز جيب كومباس ، بما في ذلك نسخة كهربائية.



يعد هذا المشروع جزءا من عقد التطوير الموقع مع الوكالة الوطنية لوزارة الاقتصاد للاستثمارات وتطوير الأعمال ، لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمصنع فيان كرايسلر في ملفي.



ينص العقد على استثمارات بقيمة 136 مليون يورو مدعومة بمنحة غير قابلة للاسترداد بقيمة 29.5 مليون يورو.



سيتم توظيف 100 موظف جديد بحلول عام 2022 في ملفي.



كما سيقوم المصنع بإعادة دمج العمال بعقود تضامن.



