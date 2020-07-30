ستطلق في إيطاليا إنتاج طراز جيب كومباسفيات كرايسلر

إيطاليا تسجل 289 حالة جديدة ، والوفيات تصل إلى ستة
المسماري: وضعنا شروط لمحادثات “5+5” العسكريّة
"ممرسفر آمن" بين الإمارات وإندونيسيا لتسهيل الأعمال الأساسية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جرافيتي ايطالي لتكريم الطواقم الطبية
كورونا:وصول اطقم طبية لقضاء عطلات مجانية في وادي ترينتينو
تحت شعار مستقبل اوروبا:12 سباحا بعدد نجوم علم الاتحاد الاوروبي يسبحون حتي جزيرة فينتوتيني
تاريخ ماركي..معرض صور بالتعاون مع انسا
تغريدات مغني الراب الشهير كاني ويست مصممة بالرذاذ في غاليريا نوار في تورينو
اعادة فتح المتحف الوطني في فينيسيا