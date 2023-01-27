إيطاليا: علاج جديد للأرق

إيطاليا: بومبي تعيد فتح كنيسة سيستين
بمشاركة إيطالية.. رالي السيارات الدولي النسوي في الجزائر
إنطلاق فعاليات معرض وكلاء الصناعات الإيطالية في طرابلس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
القطع الأيقونية النادرة من زجاج مورانو المصنوعة في البندقية
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد