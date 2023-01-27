إيطاليا: علاج جديد للأرق

(أنسامد) - يناير 27 - روما - يشكل الأرق أحد المشكلات الرئيسية التي تعكر مزاج الإيطاليين، إذ أن 20% من السكان يعانون من هذه المشكلة، لكن دواء جديدا قيد التطوير قد يشكل تحولا كبيرا لعلاج هذه الظاهرة.



وخلال المؤتمر الوطني للجمعية الإيطالية لعلم الأدوية النفسية والعصبية، الجاري في ميلانو والبندقية، تم تقديم دواء جديد قادر على منع الأوركسين، وهو أحد الناقلات العصبية الرئيسية التي تؤثر على النوم.



يحمل الدواء الجديد اسم daridorexant، ويعمل على هدف مختلف عن الأدوية التقليدية المساعدة على النوم، إذ يشكل الدواء مثبط فعال ضد أوركسين، ومستقبلات أخرى.



وكانت دراسات نشرتها مجلة "لانسيت" ومجلة "Sleep Journal"، قد أكدت أن الأوركسين يشكل أحد الأسباب الرئيسية المعيقة للنوم.



وسيشكل الدواء دافعا كبيرا لاحتواء الأرق، الذي يشكل تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة، مع تأثيره على العمل والعلاقات الاجتماعية، إضافة إلى تكاليف الرعاية الاجتماعية حول العالم.



تكشف الأرقام انتشار الأرق بشكل عام، إذ أن أكثر من ثلث سكان العالم يعانون من الأرق أو اضطرابات في النوم، وبعض الحالات تصل إلى مستوى مزمن. (أنسامد).



