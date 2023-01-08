إيطاليا : ارتفاع عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية

(أنسامد) - يناير 8 - روما - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية ارتفع بشكل بطئ وثابت منذ عام 2014 إلى عام 2021.



في عام 2014، تم تسجيل حوالي 800 ألف شخص يستخدمون السجائر الإلكترونية، في الفئة العمرية 14 عامًا أو أكثر.



وكشف المسح الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء، أنه بدءًا من عام 2017، كانت هناك زيادة تدريجية في أعداد مستخدمي السجائر الإلكترونية، حتى وصلت إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص في عام 2021، خاصة بين الشباب.



وأوضحت الدراسة أن الزيادة شملت الرجال والنساء على حد سواء، وسجلت مستويات تضاعفت خلال 10 سنوات تقريبا.



في عام 2021، قال 2.8% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر إنهم يستخدمون السجائر الإلكترونية (3.4% من الذكور و2.3% من الإناث)، فيما بلغت هذه النسبة في الفئة العمرية بين 18 و 34 عامًا، 5.2%. (أنسامد).



