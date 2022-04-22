إيطاليا: نمو الموافقات على التبرعات بالأعضاء بنسبة 3%

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - ارتفعت الموافقات على التبرعات بالأعضاء في إيطاليا، بنسبة 3% لتصل إلى نسبة قياسية من الشعب الإيطالي، قدرها 68.9% خلال عام 2021.



وتصدرت ترينتو، قائمة أكثر المدن الكبرى سخاءا، في حين أن قرية جيراتشي سيكولو، التابعة لباليرمو، جاءت كأفضل بلدة صغيرة من حيث التبرعات بالأعضاء.



وقفزت هذه القرية على قائمة التصنيف بفضل تاريخها في التبرع، المدعوم من المجتمع المحلي.



وجاءت هذه البيانات في إصدار "فهرس التبرع"، الذي أصدره المركز الوطني لزراعة الأعضاء بمناسبة اليوم الوطني الخامس والعشرين للتبرع بالأعضاء، الذي يتم الاحتفال به يوم 24 أبريل من كل عام.



ويختص المركز الوطني بتسجيل إعلانات الاستعداد للتبرع بالأعضاء والأنسجة من قبل المواطنين. وخلال عام 2021، جمع المركز سجلات من 6845 بلدية.



وجاءت أفضل النتائج في المناطق الشمالية، لكن الإجماع على التبرعات يتزايد أيضا في الجنوب.



وبلغت نسبة الإعلانات الواردة المودعة في نظام معلومات الزرع، 12.7 مليون إعلان بالموافقة.



وخلال عام 2021، تم إجراء 3778 عملية زراعة أعضاء بفضل 1725 متبرعا. (أنسامد).



